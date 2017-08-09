倫敦世界田徑錦標賽1間官方飯店發生2起諾羅病例

倫敦世界田徑錦標賽一家官方指定飯店日前發生2起諾羅病毒確診病例。 倫敦世錦賽組委會發表聲明，證實多名運動員感染一種腸胃病毒。

這家飯店名字叫倫敦塔酒店，位於倫敦東部塔橋下方。英格蘭公共健康管理局透露，受到影響的30人中，有人已經確認感染此病毒。諾羅病毒會導致急性腸胃炎，沒有疫苗或者特效藥，確保食品衛生和飲水衛生才能預防感染。

(中時)