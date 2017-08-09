不再一味親美 東協改善對華關係
大陸和美國在爭取東協國家的角力上略勝一籌。東協外長會聯合聲明，首次納入了呼籲「其他相關方」在南海議題上確保非軍事化和保持克制，劍指美國。聯合聲明同時接受了大陸提出的「南海行為準則」框架，強調大陸東協合作，主張到2020年順利實現雙邊貿易和投資規模分別達到1萬億美元和1500億美元的目標。
東協各國並原則認同北京對推進「南海行為準則」磋商提出的「三步走」設想：第一步，11國外長共同確認「準則」框架，並宣布在完成必要準備工作後，於年內適時啟動下一步實質磋商。第二步，在8月底落實《南海各方行為宣言》（簡稱《宣言》）聯合工作組會上探討「準則」磋商的思路、原則和推進計畫。第三步，準備工作基本完成後，在沒有外界重大幹擾和南海形勢基本穩定前提下，由大陸和東盟國家領導人在11月大陸－東盟領導人會議上正式宣布啟動「準則」下一步案文磋商。
《日本經濟新聞》7日報導指出，聯合聲明由大陸主導了討論進程。且並未明確表示法律約束力，預計很難對大陸建立軍事基地起到抑制作用。北京希望在當事方之間達成一致，促使南海問題走向終結，美國和日本被迫面臨難以應對的局面。越南主張框架當中應該寫入「具有法律拘束力」字眼，但其提議並未獲採納。
對於美日澳再度提出希望菲律賓堅持國際法庭對於南海島嶼的判決。大陸外交部長王毅7日在馬尼拉會見日本新任外務大臣河野太郎時，王毅還特別諷刺河野「完成美方交給他的任務」，呼籲日本「不能總是當面希望改善關係，轉過身又到處給中國找麻煩」。河野反批北京「有必要學會作為大國的行為舉止」。
由於大陸早已完成填海造陸，王毅還重申，東協聲明提到的填海造陸問題，與大陸無關。
(中時)
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