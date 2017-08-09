姚元浩如何證明私密照「清白」 律師說只有一個方式

姚元浩。（取自臉書）

王心凌上月25日因被外洩私密照引發軒然大波，姚元浩承認是他拍的，但強調不是他把照片流出去，王心凌所屬天晴娛樂直指姚是偷拍，發聲明要提告，王心凌因念舊情心軟而猶豫。姚元浩8月8日在委任律師陪同下，前往警政署刑事警察局第9大隊遞交刑事告訴狀，對散布者提告，同時在臉書對王心凌喊話「麻煩妳一定要提告…找到這個鬼，才能還我的清白」。

姚元浩的委任律師表示，前年9月有人告知姚、王在IG上看到一個帳號散布王的私密照，王當時問姚，姚說他沒外流，拍完照之後也有傳給王心凌，在前年9月前就刪掉。姚那時候有跟王的2位經紀人、助理共5人在王家開會，雙方確認都已刪除照片，王的公司雖有查到發文者在大陸，但當時雙方交往中，因此低調、也未積極處理。

律師提到，姚元浩對3C產品不熟，當時並未把照片上傳雲端，姚元浩今主動出擊，但刑事局有告知像FB、IG這樣的國外公司，要查出帳號的真實姓名的確有難度，律師說「只有找到這個帳號的人才能真相大白，難度雖高，但我們還是不放棄希望，刑事局說也沒說一定找不到」。律師進一步指出，姚大動作自清，主要是照片也屬姚的私密照，第三人散布出去，姚可對散布者提告。

律師強調，這張私密照絕不是姚偷拍，原因是當時姚回到住處後叫王起床，他去拉開窗簾，王覺得陽光刺眼，王才把手遮住眼睛，腳也呈現彎曲樣子，目前雖淪為各說各話，但從她睡姿和遮臉動作來看，王的確是半醒狀態，也知道姚有拍照，當時王覺得被拍得很醜，有要求姚刪掉，事後姚也刪了，「他也不至於笨到要傳給別人看」。

姚元浩這陣子心裡悶又低落，先前他經紀公司已幫他接下大陸的工作，現在雖因私密照風波纏身，下週仍照原訂計畫登陸，停擺多時的演藝事業可望重現曙光。

(中時)