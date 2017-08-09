亞洲盃男籃》周儀翔與周伯勳力挽狂瀾 中華逆襲香港奪首勝

中華男籃在亞洲盃首戰打香港，周儀翔下半場發飆，全場攻下22分，幫助中華隊逆轉擊敗香港奪得首勝。(中央社資料照)

2017亞洲盃男籃賽在黎巴嫩正式開打，中華隊首戰香港，沒想到卻陷入苦戰，半場打完30比35落後。易籃後今年CBA(中國大陸超級籃球聯賽)選秀榜眼周儀翔火力全開，加上周伯勳繳出得分與籃板雙十成績單，第四節打出14比6攻勢，取得10分領先優勢，最終以77比62逆轉擊敗香港，拿下本屆賽事首勝。

中華隊過去在亞洲盃面對香港不曾輸過，今年的東亞錦標賽還曾大勝35分，沒想到9日首戰因為少了「新台灣人」戴維斯以及「大房東」曾文鼎之後所有球員找不到準星，首節只攻下13分，次節一度靠著劉錚的三分球追平比數，但隨後出現失誤，被對手砍進三分球，半場還是沒能縮小落後差距。

香港隊的加拿大混血兒惠龍兒(Duncan REID)半場攻下10分、6籃板，中國大陸歸化球員羅意庭貢獻7分，李凱也進帳7分。

易邊再戰，周伯勳連續得手，幫助中華隊成功超前，緊接著國際籃總(FIBA)官網點名的觀戰焦點周儀翔猶如猛虎出閘，切入與中距離跳投得心應手，尤其是對上CBA選秀探花惠龍兒更是較勁意味濃厚，連中兩元攻下5分，中華隊擴大領先優勢到53比44，但對手立即發動9比2攻勢，將落後比數縮小至53比55。

決勝節，周儀翔和周伯勳還是維持著發燙手感，兩人一內一外搭配得天衣無縫，打得香港隊防線潰堤，單節攻下22分，反觀對手只得到9分，最終以15分之差逆轉勝。

中華隊整場比賽56投25中，投籃命中率44.6%，兩分球33投21中，投籃命中率高達63.6%，加上籃板43比31，在掌握制空權與較佳投籃命中率的情況，以及下半場47比27的比數優勢，有驚無險的拿下勝利。

周儀翔17投6中攻下全場最高22分，周柏勳貢獻16分、13籃板，蔣淯安挹注12分；香港惠龍兒19分、12籃板，表現不遜周儀翔，但成敗論英雄，周儀翔還是力壓了惠龍兒。

(中時電子報)