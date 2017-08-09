不想被白眼？空服員告訴你這些事千萬不要做

空服員每天面對各式各樣的乘客，自然在心中也記錄了乘客的討人厭行為。（本圖為空服員示意圖，與內文無關。林承彥 攝）

隨著廉航興起，出國變得簡單，海外旅遊幾乎成為國人度假的首選。但有些行為，在別人看來可是超犯規的，日前在網路上就有匿名空服人員列出他所觀察到，台灣人容易被白眼的行為，句句刺入心坎，讓人不得不反省自己，是不是不知不覺也變成討人厭的對象了。

（以下全文）

在機場以及機上請務必遵守的禮儀。

機場篇：

1.請在登機時間兩個小時前抵達機場，遲到上不了飛機是你家的事情，不要一直問航警能不能讓你插隊。

2.買多少行李就托運多少，不要跟地勤人員討價還價。

3.你交給地勤要拖運的行李，一定要是密封好的，用行李箱、紙箱或是有拉鍊的購物袋都好。請不要把紙袋綁起來就交給人家。雖然有些航空公司人還不錯，會幫你找紙箱裝，但你這樣會拖到別人的時間。

4.到處都有磅秤，不少飯店也有體重計，請在排隊之前就確保你的行李沒有超重，然後真的超重了就多付行李的費用。在櫃台前整理行李這件事很討厭。

5.不要在管制區自拍。不要大聲喧嘩。不要席地而坐。

機上篇：

1.雖然每個人都可以帶手提行李上飛機，但你已經帶一個登機箱了，免稅品又大包小包，整個機上置物空間就給你用就好了阿。請切記，座位上方的空間是共用的，不是你一個人的。

2.若當初訂位沒有花錢選座位，就安分的坐航空公司給你的位置，不要跟人家換座位。

3.不管你的旅行有多少事情想跟你旁邊的人分享，在飛機上大家都離很近，要說話至少保持輕聲細語。

4.空服員的話要聽，該關機就關機、該開窗就開窗、該收桌就收桌、該豎起椅背就豎起椅背。不要把人家當空氣。

5.要買免稅品就快買，不要等到要降落了才去煩空服員。然後請用刷卡結帳。

6.嬰兒是沒有記憶的，所以不用帶他們出國。若他們有人照顧，請盡量留他們在台灣。飛機上嬰兒的哭聲絕對是最讓人白眼的噪音。

7.回國不知道你們在急什麼，明明入境台灣很快。請等飛機停好再起身，一堆台灣人最喜歡擠在走道，你再快還不是要等行李出來。

(中時)