北京遇色狼 女漢子劉品言用「這招」對付

張艾亞（左起）、言言、賴東賢、楊佩潔。（鴻言娛樂提供）

張艾亞（左起）、言言、楊佩潔、賴東賢。（鴻言娛樂提供）

劉品言（言言）8月8日過29歲生日，依循傳統逢九慶生需低調，旗下藝人楊佩潔、賴東賢、好友張艾亞（小白），為了不讓愛熱鬧的言言太寂寞，偷偷準備豬腳麵線、30顆紅蛋、壽桃代替蛋糕，讓壽星見了直呼老派，還說：「我今年是過80大壽嗎？」

為了準備這三樣東西，三人煞有其事的查了典故，張艾亞表示，紅蛋有三層意義，剝蛋殼代表我們剝開過去、脫胎換骨、重生的開始，把雞蛋在身上滾一下，這樣能帶來福氣，再把雞蛋在頭上敲開，說這叫開竅，如果一下就能磕開，說明這個人聰明。三人一聽到可以拿蛋敲言言的頭，紛紛搶著要敲，搞笑表示此時不敲更待何時，還要加上助跑動作，言言又氣又好笑：「我平常待你們也不薄吧。」最終3人害怕自己生日時被復仇敲回來，都不敢下手太狠。

言言的生日剛好也是父親節，她從小父母離異，最親密的媽媽母代父職至今，「我一直都挺佩服我媽這麼優雅又笨笨的女人能把我拉拔長大，一定很不容易，我真的很謝謝她。」和爸爸仍有聯繫？她說「長輩怎樣是長輩的事，但他是我爸都是不會變的」。

言言以照顧朋友出名，前陣子一行人到北京出差，在餐廳用餐時，不巧遇到酒客鬧事，矛頭還指向張艾亞，對方先是言語調戲，一行人忍耐、不予理會，等結束用餐，走出餐廳門，酒客竟湊上前來，還不懷好意地上下打量張艾亞，劉品言看了再也忍無可忍，保護好姐妹，一個箭步就嗆聲：「你們看什麼看。

」賴東賢似乎也蓄勢待發，還是經紀人趕緊打圓場，拉著劉品言等一行人快步上車離開。

提到生日願望，言言希望旗下藝人都能完成自己的夢想就很開心，被問到感情願望，她說，之前碰到幾個算命老師都說自己今年零桃花，但公司下半年會不錯，「會忙到不要不要的，我想我暫時沒時間想感情這塊了。」

(中時)