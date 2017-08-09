小鮮肉李宗霖登「陸」 古裝造型帥到不要不要的

李宗霖外型帥氣得不要不要的。（唱戲世界娛樂提供）

為新戲造勢。（唱戲世界娛樂提供）

李宗霖（右）與關曉彤。（唱戲世界娛樂提供）

李宗霖古裝造型。（唱戲世界娛樂提供）

李宗霖（中）拍戲現場。（取自臉書）

李宗霖8日在上海出席主演的古裝電視劇《軒轅劍之漢之雲》發布會，此次他扮演飛羽十傑中年紀最小的「尚章」角色，與「國民閨女」關曉彤詮釋一段愛恨交織的故事。

發布會上，李宗霖一身黑色西裝亮相，帥氣爆表，爽朗真誠的笑容也朝氣滿滿，與劇中元氣少年的氣質十分吻合。李宗霖透露，劇中讓他印象最深刻的台詞就是「我喜歡妳，但是如果妳喜歡別人…我就幫助你們，成全你們在一起」，這番話正是尚章對耶亞希（關曉彤飾演）的深情告白。

李宗霖飾演的尚章，劇中對關曉彤扮演的耶亞希一見鍾情，無奈耶亞希始終深愛著焉逢（張雲龍飾演），在知道耶亞希心有所屬後，尚章選擇後退一步成為耶亞希的好朋友，一直默默地守護、幫助耶亞希跟焉逢。他自己也在保護耶亞希、守衛堯漢疆土的過程中，漸漸從缺乏主見、依賴姊姊端蒙（代斯飾演）的飛羽十傑老小，成長為真正有魄力有頭腦的飛羽戰士。

李宗霖與關曉彤相識5年，不僅在劇中與關曉彤感情糾葛，有大量對手戲，戲外也互動多，在發布會現場還一起搞怪合影，儼然是現代版耶亞希與尚章。

尚章這個角色既有深情溫暖，也有熱血善戰一面，人物豐富飽滿，挑戰度很高。另外，除了深情走心感情戲，李宗霖在片中還有不少精彩武打橋段。其中一場雨中的打鬥戲，李宗霖不僅要在炎炎烈日下穿著厚重的盔甲，還要在雨中吊鋼絲拍攝，雖然辛苦，李宗霖卻開心說拍得很過癮。

《軒轅劍之漢之雲》 8月8日起，每週一、二22：00在東方衛視播出，台灣觀眾亦可以在愛奇藝台灣站同步觀看。

(中時)