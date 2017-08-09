四川七級強震至少釀五死 九寨溝部分景區成堰塞湖

大陸四川8日晚發生七級強震，截至9日凌晨1時，至少已造成五名遊客不幸身亡，九寨溝縣黑河、雙河、安樂等鄉鎮部分房屋倒塌；九寨溝景區盆景灘以上、火花海以下，甚至形成堰塞湖。

根據阿壩州人民政府應急管理辦公室發布的消息，九寨溝縣應急辦電話報告，據初步統計，九寨溝縣漳紮鎮M7.0級地震目前已造成63人受傷、5人死亡（死者均為遊客）。 事發後，阿壩州立即啟動地震應急一級回應，州委副書記、州長楊克甯已率州政府相關部門負責人趕赴現場，周邊縣市已組織醫療、消防等救援人員及部分搶險機具趕赴現場開展搶險救災工作。

澎湃新聞報導，9日淩晨，據九寨溝縣應急辦電話報告，九寨溝漳紮鎮M7.0級地震造成九寨溝縣黑河、雙河、安樂等鄉鎮部分房屋倒塌；九寨溝景區盆景灘以上、火花海以下形成堰塞湖。

此外，縣城至漳紮鎮道路暢通，縣城至青龍橋(與甘肅省文縣交界)道路暢通；多諾水電站庫區等工程專案平安；詳細災情正在進一步統計中。

當地派出松潘縣救援隊伍200餘人、20台挖掘機、10台裝載機、10台發電機趕到九寨溝縣漳紮鎮開展搶險救援工作。 綿陽市、甘肅省文縣醫療、消防等救援人員及部分搶險機具正趕赴九寨溝縣。

(旺報)