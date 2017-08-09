地震影響 九寨溝停止接待遊客

在九寨溝地震中不幸遇難的5人均為遊客，為確保安全，九寨溝9日起全面停止接待遊客。(圖:新華社)

受到地震影響，知名風景名勝九寨溝自9日起停止接待遊客，已經訂票的旅客可以辦理退票。

九寨溝風景名勝區位於九寨溝縣漳扎鎮境內，地震發生當日接待遊客量為3.4萬餘人次。根據《新華社》報導，在地震之後，九寨溝風景名勝區管理局正全力開展景區排險工作，為保證遊客遊覽安全，九寨溝景區停止接待遊客。已經預訂了8月9日及以後門車票的遊客可到阿壩文旅辦理退票，已出8月9日票的遊客，在九寨溝景區溝口售票大廳辦理退票。

至於九寨溝風景區何時才能恢復開放，管理當局稱，具體接待遊客時間將另行通告。

《新華社》報導指出，由14名醫務人員組成的救援隊伍已經在9日凌晨出發，攜帶3輛救護車和大量醫療救援物資前往災區救治傷員。而地震發生當晚，四川大學華西醫院應急救援隊的2輛救護車攜帶物資也出發前往九寨溝災區救援。

(中時電子報)