新研究 寂寞恐比肥胖更致命
一項新研究發現，寂寞可能是比肥胖更大的公共健康威脅，甚至更為致命。
根據楊百翰大學(Brigham Young University)的研究顯示，與人互動對於健康和生存非常重要，寂寞以及社交孤立對於健康與壽命都有危害。該研究還舉極端的例子顯示，被監禁的嬰兒如果長期缺乏與人接觸，就無法成長茁壯。
根據美國中老年人協會AARP的數據，全美有超過4千5百萬個成年人被視為長期受寂寞所苦。楊百翰大學的這項研究，就是將公共健康領域中非常受到重視的肥胖問題拿來做比較，以凸顯社會關係對於健康影響的重要性。
該研究從多種健康研究的資料拿來分析，樣本數包含超過3百萬個來自有關寂寞、社交孤立和獨居者等研究的受試者。在控制了有關社會經濟因素、年齡、性別和原本存在的健康狀況等因素後，研究人員發現人際關係確實對健康造成影響，其中缺乏社交連結的人，健康風險會提高；有現存關係者則有較正面的健康影響。
先前也曾有相關研究，將寂寞對死亡的風險與每天抽15根菸或是酗酒的風險列在同一個分類。這項新研究則不僅是將寂寞分類在其他廣為人知的死亡風險當中，其風險程度還高於肥胖可能引發的相關健康問題。
寂寞和社交孤立是不同的。舉例來說，某個人可能身邊圍繞著許多人，但心裡仍感覺寂寞；但也有其他人可能是將自己孤立起來，因為寧可孤獨一人，不過研究顯示，不論是寂寞或孤立，對於健康的危害都有一樣的風險。
(中時電子報)
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