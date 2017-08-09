6成美國民眾支持向北韓動武
一項最新的調查報告顯示，3/4的美國民眾，把「北韓核武」列為美國目前最主要的威脅，並且支持美國派軍幫助遭入侵的南韓，這是近三十年來首次超過半數的受訪者贊成美軍支援韓國。
芝加哥全球事務委員會（The Chicago Council on Global Affairs）在今年6月27日到7月19日期間，在全美訪問了2020位民眾，詢問這項北韓問題民意調查，結果75%受訪的美國民眾認為朝鮮是最大的威脅，這個數值在兩年前是55%，2016年時為60%，今年也是認為「北韓為美國最大威脅」的美國民眾，增加幅度最大的一年。
不過，值得注意的是，大多數美國人支持美軍協助韓國。如果北韓入侵南韓，62%的受訪者支持美軍幫助韓國。2015年只有47%。共和黨支持的比例最高，達70%，民主黨為59%，獨立人士為61%。這是自1990年以來，首次大多數美國人支持美軍協助韓國。
其中約有76%的美國人贊成加強對北韓制裁，其中共和黨支持比率更高達84%，民主黨員支持率為76%
(中時電子報)
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