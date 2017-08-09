止血 川普別再推特治國了！

CNN民調結果顯示，跨黨派選民們對川普的建議是：別再推特了。(圖:美聯社檔案照)

隨著美國人民對川普總統的治國能力日漸失去信心的情況下，美國人民不分黨派的對川普開出解方：「停止推特」！

據「有線電視新聞網」CNN的最新民調顯示：川普總統的施政僅獲得38%美國人民的首肯，而56%美國人民不表贊同。更為嚴重的是，在去年底總統大選中將川普推上白宮寶座的主力選民，未上大學的白人選民，已開始對川普的有效管理政府能力發生動搖、失去信心。這一「未上大學的白人選民」對川普的治國能力已從4月份的62%高度支持下滑至現在的50%。

在「有線電視新聞網」今天發表的最新民調指出，跨黨派的選民明確的「止血」之道就是要川普總統別在迷戀於「推特」了。高達7成的美國人民認為川普的推特習慣經常是根據其「在電視上所看到的做出回應」，這對總統而言應是一種「冒險的溝通方式」。該民調也指出，6成的美國人民認為，川普的推特經常是「誤導的」而且「容易被誤解」。

別說是民主黨籍選民壓倒性的厭惡川普的「推特治國」方式，就連共和黨籍選民也深感困擾與不滿。該民調顯示，共和黨籍選民有50%認為川普總統的推特是一冒險的溝通方式，並有49%的共和黨選民認為川普的推特「未能對世界領袖傳達正確的信息」。

(中時電子報)