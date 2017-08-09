局勢緊張 北韓傳製造微型化核彈頭
聯合國安理會日前通過「第2371號決議」，對北韓祭出史上最嚴厲的經濟制裁，對此北韓嗆不會因制裁放棄核武、拒絕談判，還放話要美國付出重大代價。華盛頓郵報今天報導，北韓已製造可以安裝在飛彈上的微型化核彈頭，意味北韓在擁有可部署的核飛彈上，已較先前外界預估的邁進一大步。
華盛頓郵報引述國防情報局（Defense Intelligence Agency）分析表示，情報圈認為北韓擁有可以彈道飛彈運投的核子武器，甚至是洲際彈道飛彈。但美國專家無法確定，北韓是否已成功測試過小型化的核彈頭。而另一項情報分析，估計北韓目前擁有多達60枚核彈。
先前北韓指出，美國把北韓洲際彈道火箭試射硬說成「對國際和平與安全的威脅」，以此為藉口再次進行聯合國安理會第2371號決議。此一決議是對北韓主權的粗暴侵犯、對北韓的正面挑戰
(中時電子報)
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