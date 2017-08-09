川普稱將以世界前未見怒火回應北韓威脅 平壤回應： 放屁

美國總統川普8日表示，他將用「力量」(power )來迎接威脅。(圖片取自美聯社)

北韓傳已具製造微型化核彈頭能力。美國總統川普8日表示，他將用「力量」(power )來迎接威脅，誓言北韓將會遇到世界從未見過的「火和憤怒」。

《華盛頓郵報》8 日率先根據美國情報官員的消息來源，指出美國國防情報局上個月在一項機密評估中，已就北韓具有製造微型化核彈頭能力，做出結論；NBC新聞隨後引述未具名美國官員消息來源，證實這項報導。

針對此一最新發展，川普告訴記者，他備受威脅，超過正常狀態，「他們（北韓）將會迎向火和憤怒。老實說，一股這個世界前所未見的力量」。

川普所言指的到底為何? 白官資深顧問康威表示，她無法進一步說明川普的評論，「我認為，總統的評論非常強烈且顯而易見」。

另一方面，北韓新聞社對川普的評論則做出回應，推文指出，「橘子臉川普白痴，說要讓北韓遇到像世界從未見過的火和憤怒，是放屁!」

(中時)