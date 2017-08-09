今北市體感上飆42度熱爆 各地高溫延續1至2周！做好長期抗暑準備

今北市體感上飆42度熱爆，各地高溫將延續1至2周。(取自中央氣象局)

今天白天氣溫仍偏高，大台北及基隆地區有37度以上高溫發生的機率，北市體感甚至上飆42度，各地紫外線也從高量級到危險級不等，多補充水分、出門防曬還是要做得確實。

降雨方面，今天受西南風影響，中南部地區及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖為晴到多雲，午後東北部、東部地區及其他各地山區有局部短暫雷陣雨。

今明兩天預計西南風會增強，各地天氣重點還是熱，尤其大台北地區受到盆地及熱島效應影響，高溫大概都會來到36度以上至38度之間，且還會持續1、2周，尤其短期內大氣環境不會有明顯改變，所以要做好長期抗暑的準備。

而東南部地區亦有焚風發生的機率，請注意，另外中部以北、東南部(含綠島、蘭嶼)及馬祖則易有8至9級強陣風，風浪較大，海上活動及沿海作業船隻要多注意。

至於在今天空氣品質部分，全台各地及離島地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。

(中時電子報)