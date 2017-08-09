今北市體感上飆42度熱爆 各地高溫延續1至2周！做好長期抗暑準備
今天白天氣溫仍偏高，大台北及基隆地區有37度以上高溫發生的機率，北市體感甚至上飆42度，各地紫外線也從高量級到危險級不等，多補充水分、出門防曬還是要做得確實。
降雨方面，今天受西南風影響，中南部地區及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖為晴到多雲，午後東北部、東部地區及其他各地山區有局部短暫雷陣雨。
今明兩天預計西南風會增強，各地天氣重點還是熱，尤其大台北地區受到盆地及熱島效應影響，高溫大概都會來到36度以上至38度之間，且還會持續1、2周，尤其短期內大氣環境不會有明顯改變，所以要做好長期抗暑的準備。
而東南部地區亦有焚風發生的機率，請注意，另外中部以北、東南部(含綠島、蘭嶼)及馬祖則易有8至9級強陣風，風浪較大，海上活動及沿海作業船隻要多注意。
至於在今天空氣品質部分，全台各地及離島地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。