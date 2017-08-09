官媒指北韓考慮對關島發射飛彈

北韓近期頻射飛彈引起關注。(圖片取自美聯社)

路透社引述北韓媒體8日指出，平壤當局正在考慮一項對美國關島發射飛彈的計劃。

報導說，一名北韓軍方發言人告訴「朝中社」(KCNA)，若美方出現挑釁跡象，北韓將會採取先發制人的行動。

(中時)