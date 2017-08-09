九寨溝地震時正演汶川地震話劇　遊客誤認搖晃為特效

九寨千古情劇場地震後遊客逃出。(圖/微博)

話劇正眼到汶川大地震的情節時，正好遇上地震讓觀眾一度以為是特效。(影片/youtube)

中國四川阿壩州知名景九寨溝縣昨晚發生規模7的淺層地震，目前已經釀成9死135傷，附近知名的九寨溝景區也正值旅遊旺季，不少遊客都歷經了一個膽戰心驚的夜晚，其中地震發生當下遊客必去觀賞的話劇《九寨千古情》正上演到512汶川地震的場景，這讓遊客誤以為地震的劇烈搖晃是劇場的特效，遊客直到看到舞台上的演員倉皇逃跑才驚覺是真的地震，一窩蜂的湧向出口逃命。

地震後九寨千古情景區的建築物外牆嚴重崩落。(圖/微博)

據《騰訊新聞》報導，一名在當地的旅行社人員余文超表示，當天九寨溝的遊客很多，所以晚上的在景區附近上演的大型歌舞話劇《九寨千古情》也是爆滿，約有幾千名遊客前往觀看，而當地震發生的時候，舞台上正在演出2008年重挫四川、釀成數萬人死亡的512汶川大地震的場景，突然劇場建築物就開始劇烈搖晃，還發出了很大的聲響，觀眾在反應過來後，一窩蜂湧向各個出口，劇場工作人員和導遊都拼命大喊：「請不要驚慌！請保持穩定！」。

遊客都跑出劇場後，地震已經停了，直到晚上10時30分左右大部分的團體遊客都已經歸團，被導遊帶到平坦的地方安置，當地相關部門也正在緊急救援，首先是搶出生命通道，把受傷的遊客送往醫院，遊客也都不能回飯店休息，只能以簡單的食物果腹並在遊覽車上休息，等待一早下山。

大型歌舞話劇《九寨千古情》是前往九寨溝自然景區遊客晚上必去的活動之一，演出內容由九寨溝的神話和歷史事件貫穿，透過話劇介紹九寨溝的特色，其上演的場地在九寨千古情景區，距離九寨溝景區約15分鐘車程，除了話劇表演外，也是藏、羌族文化的主題景區，景區內也有酒吧一條街，所以晚上都會聚集非常多的遊客，在這次地震後傳出許多該景區建築物嚴重剝落、受損的畫面。

(中時電子報)