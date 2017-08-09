黑熊偷開車釀禍 嚇「屎」落跑
聰明的熊經常偷人類食物已不是新鮮事，美國傳出有一名民眾的愛車，被一頭黑熊打開車門，並且發動試圖開了一小段路撞到後停下，黑熊似乎受到驚嚇，當場留下一坨排泄物後離去，讓車主哭笑不得。
美國科羅拉多州一名市民科尼利厄斯（Ron Cornelius）早上五時起床，發現他的車子墜毀於山腳，到現場才發現先前有熊困於車內還開他的車，方向盤更被扯壞，而且還留下一坨新鮮排泄物。他更笑說，如果人類要造成這個破壞的程度要花數小時，但熊只需數分鐘。
居民指出，每星期都有兩至三隻熊被困在該區，因為下的雪令熊的食物供應大減，因此熊常常在居民的車內覓食，之前甚至有熊已學會開車門，沒想到這次熊竟然開車，相信是第一次。警方抵達進行勘驗，確認這的確是熊所為，呼籲市民記得將車子鎖好，並不要放食物或垃圾在車上，避免氣味吸引熊前來覓食。
(中時電子報)
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