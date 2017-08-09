美國夢碎？ 半年逾3千人棄美籍
隨著川普上任，採取較嚴厲的移民措施，美國夢似乎也不再？聯邦當局的統計顯示，今年上半年有超過3000人放棄美國籍，超過2013年全年的2999人，在今年第二季就有1700多人，創下歷來第二高紀錄。據說這是因為美國實行「肥咖法」(FATCA)的美國海外帳戶稅收遵從法，海外美國公民會被課稅，使得許多人放棄美籍。
美國外國帳戶稅收遵從法（FATCA，肥咖條款）規定外國金融機構應履行辨識客戶是否具美國身分及申報美國帳戶資料等義務，否則該金融機構及其客戶的美國來源所得，將被就源扣繳30%。但肥咖法使美國僑民注意到他們向美國報稅的義務，發現除了要多繳稅外，這種程序還很複雜。有些美國公民甚至抱怨一輩子都住在美國之外，在美國沒有任何財產和收入，仍然必須像住在美國的人一樣向美國政府繳稅。
不過住在外國的美國公民若積欠稅捐和罰款，放棄美國籍並不能擺脫這些負擔甚至還會被追稅，付出的代價也不少。
(中時電子報)
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