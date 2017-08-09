南方澳漁船火燒船 無人員傷亡

一艘漁船今天發生火警，所幸無人員傷亡。（宜蘭縣消防局提供）

宜蘭縣消防局在今天（9日）清晨5時5分獲報，蘇澳鎮南方澳第三漁港內有一艘行駛中的漁船發生火警，派遣蘇澳、南方澳、馬賽消防分隊前往現場，火勢在5時30分控制，無人員傷亡。

(中時)