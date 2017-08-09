8月9日各報頭版要聞

重點要聞

●重啟核電 過半民眾贊成

台電供電連亮紅燈，在限電陰影下，難道真的只能看天吃飯？事實不然。根據旺旺中時媒體集團委託艾普羅民調公司進行的調查發現，有50.6％民眾贊成核一、核二機組全部啟動，以應付限電危機，而當被問到是否贊成重建核四廠時，也有50.3％的民眾贊成，亦即全國有超過5成民眾贊成重啟核電。

●小英再籲陸 共尋互動新模式

中共召開第19次全國代表大會（19大）前夕，蔡英文總統昨重申，政府致力於維持現狀，但這信念不能單靠一方達成，需要雙方的善意及合作；她呼籲，希望雙方都能一起找出兩岸互動的「新模式」，幫助兩岸的穩定及繁榮。

●分組討論大拜拜 決議天馬行空！人民參與審判落空 司改敗筆

運作近1年的司改國是會議即將畫下句點，參與的101名委員，進行如同大拜拜式的司改會議，不只分組決議天馬行空難以落實，就連蔡英文總統最關注的人民參與審判制度也無法拍板定案，期望落空，耗盡龐大司法資源與人力，換來的只是華而不實的遠程目標，辜負人民對司改的期待。

重點要聞

●演活《甘味人生》小三 女星偷吃人夫

32歲女星葉華在三立《甘味人生》演活小三「孫珍妮」，她劇中喊「妳以為妳能用妳肚子的小孩，束縛勤生（劇中劈腿葉華的角色）嗎」，人生如戲，前天讀者爆她介入劉姓男子家庭，劉男老婆預產期在下周，更提供葉華與劉男激情唇交照。劉妻受訪時控訴老公腳踏兩條船約4個月，並怒斥葉華「躲好一點」！

●出生17天 嬰腸病毒重症亡 今年首例 5歲以下是高危險群 家長小心

腸病毒奪走小生命，家長要注意。衛福部疾管署昨公布今年首例腸病毒併發重症死亡個案，南部一名未滿月女嬰上月11日出生，15日因高燒住院，確診為腸病毒重症，病情惡化於上月27日身亡，僅存活17天；該署提醒，5歲以下嬰幼兒是腸病毒重症高危險群，家長應注意個人衛生與重症徵兆。

●關冷氣惹怨 公部門熱爆遭檢舉 北市突襲勞檢

連日高溫供電吃緊，行政院下令公務機關下午1時至3時關冷氣節電，各單位雖搬出電扇降溫，但悶熱辦公室仍引爆公務員怒火，痛批作法愚蠢、熱到想殺人。更有在台北巿中央聯合辦公大樓工作者向北巿勞動局投訴工作環境悶熱，但昨經勞動局檢查工作環境未違法。醫師提醒，辦公室若長時間不開冷氣，恐增加熱傷害風險。

重點要聞

●關冷氣是什麼電力政策？ 地方政府火了

高溫飆不停，下午兩小時不能開冷氣的公家機關也「火」了。南投縣長林明溱說，政府不能虐待公務員，已在前天下午恢復開冷氣；台中市長林佳龍表示，節電是全民運動，但政府也要傾聽民意，給各地裁量空間。

●姚立明提醒柯P和民進黨不要輕敵、小看國民黨

國民黨內有高達18人被傳可能角逐台北市長大位，已經可以組成3支籃球隊。曾任台北市長柯文哲競選總幹事的姚立明今在政論節目提醒柯文哲和民進黨，不要以為這些人都沒競爭力，絕對不要小看國民黨在台北市的力量，尤其是國民黨準主席吳敦義點名的前內政部長李鴻源。

●體檢活字典 役男體位她一看就知

新北市民政局兵役徵集科專員吳麗玉，擔綱役男體位初判業務超過20年，1年要看近3萬份體檢表格，靠著手寫筆記、繪圖，累積一本本「武功秘笈」，現在只要看到體檢表上各種疾病代號或檢測數值，馬上就能初步判定體位，有如新北市役男體檢活字典。

重點要聞

●追幻象佣金 我砸1.7億打官司

我國向法國提出幻象戰機佣金案仲裁，即將進入實質的仲裁庭階段。軍方資深官員透露，國防部日前已正式委請一家法國知名律師事務所處理仲裁案仲裁庭的訴訟業務，並砸下一年一億七千七百餘萬元台幣的律師費，希望確保我國應有的權益；而我方要求爭取判還台灣的金額，應該會大於拉法葉艦佣金案中法方判還台灣的八．七五億元美金。

●美前副助卿：美盼與台維持緊密關係

美國國務院前副助理國務卿、布魯金斯學會東亞政策中心資深研究員李維亞（Evans J.R. Revere）昨表示，川普團隊對台政策相當清楚，「希望和台灣維持強壯且緊密的關係」。李維亞也評論兩岸關係說，蔡英文總統在維持現狀上表現很好，他希望中國政府接受並理解，「對台施壓對兩岸關係沒有幫助」；美國前副總統錢尼演講時也說，美國站在和平與穩定的立場，「仍強烈支持維持現狀」。

●日本前艦隊司令：聯手抗中 日台菲印應加強合作

遠景基金會昨天舉行「凱達格蘭論壇：二○一七亞太安全對話」研討會，日本海上自衛隊前艦隊司令香田洋二在會中表示，中國正在推進海事軍備，而台灣在區域海事安全中扮演關鍵角色，日本、台灣、菲律賓與印度應加強合作，以取得有利地位。

(中時電子報)