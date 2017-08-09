國道三義段擦撞 2廂型車翻滾4人輕傷

先翻覆翻滾3、4圈的廂型車整個車體變形，過程還冒出火花。（陳慶居攝）

另輛翻覆的廂型車也嚴重受損。（陳慶居攝）

2輛廂型車分別有母子檔和夫妻檔受傷，巧合他們都從事服飾生意。（陳慶居攝）

大貨車張姓司機酒測值零，希望國道警方釐清事故原因和責任。（陳慶居攝）

國道中山高速公路北上苗栗三義路段，清晨4時50分許發生擦撞事故，卻先後造成2輛巧合都從事服飾生意的廂型車嚴重翻滾，所幸都有繫安全帶，4人僅受輕傷，但車輛翻滾過程擦出火花，乘客驚呼「這些慘了！」直到就醫都還腦筋一片空白，施姓駕駛說還好菩薩保佑。

國道警方初步調查，事故發生前，施姓駕駛開廂型車載太太，從台中要到苗栗市北苗做服飾生意行經國1北上三義下坡路段時，意外遭另輛送報紙的大貨車擦撞，隨後失控向左側翻滾3、4圈，施左臂、左肩摩擦路面出血，施妻閉目養神中驚醒，擋風玻璃破裂、車體變形。

而行駛外側車道的施男車子翻覆時，波及由陳姓男子駕駛的另輛廂型車，也跟著失控翻覆到路肩，陳胸口與頭部撞傷，陳的母親腰、背也多處拉傷。

駕駛大貨車的張姓司機酒測值零，他說，超越另輛貨車後要切回外側車道，當時並不知道有擦撞別車，他希望國道警方試圖藉由行車紀錄器，釐清真正肇事責任。

2輛翻覆的廂型車，1對夫妻、1對是母子，他們都從台中北上，分別要到苗栗和公館做生意，巧合的都從事服飾生意，4人無辜受傷生意也暫停，在急診室還互相安慰、打氣。

(中時)