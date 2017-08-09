一女電三男 柯P最美發言人陳思宇桃花旺

柯P最美發言人陳思宇。(資料照，趙雙傑攝)

台北市長柯文哲的前副發言人黃大維辭職14個月後，北市府才公佈新副發言人由媒體事務組成員陳思宇出任。陳思宇外型亮麗，有「最美發言人」稱號，連市長柯文哲都讚長得漂亮。外傳她有交往多年的李姓學長，但今有週刊報導，一個多月來，不曾見到學長身影，反倒另有2位猛男瘋狂追求陳思宇。

31歲的陳思宇原為北市秘書處專員，是市議員陳建銘的掌上明珠，今年五月起擔任台北市政府副發言人，，除了擁有美麗的外表，她還是台大國發所的高材生，連柯文哲都大讚陳「能力好長得漂亮」，外傳陳思宇與同所學長交往多年。

但根據《鏡週刊》報導，從6月25日至7月29日這段時間內，沒見過正牌學長男友現身，反遭另2名小鮮肉熱烈追求，除了溫馨接送外，還自願當工具人，其中開著福斯小鋼砲的小鮮肉在送餐後，還與女主角甜蜜共喝鮮魚湯並多次出遊。另外也與開著休旅車的小鮮肉共遊北海岸。

外傳陳思宇將於年底辭去副發言人一職，投入明年台北市議員選舉，準備接替父親陳建銘的議員職務，不論如何，陳思宇已先取得曝光。

(中時電子報)