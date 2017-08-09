《時來運轉》左投伍德尬葛倫基 道奇遇強敵

響尾蛇賽揚強投葛倫基。(美聯社資料照)

道奇左投艾歷伍德，開季寫下11連勝。(美聯社資料照)

道奇明天(10日)早上要到響尾蛇主場踢館，兩隊近期對戰，道奇取得4勝1負的優勢。

本季的道奇只能用一個威字來形容，日前我們才提到以道奇當時近七成的勝率，他們在本季結束時有機會拿下近110勝的成績。沒想到星期天道奇在客場痛擊大都會後，他們創下了近50場勇奪43勝的紀錄，也讓他們目前的勝率到了7成12。倘若道奇能保持目前這樣的勝率，到球季結束時，道奇很有可能創下115勝的目標。因此，現在的道奇最讓球迷關心的，就是他們能否打破水手在本世紀創下單季最多116勝的光榮紀錄。

本季的響尾蛇可以說是相當的悲情，沉寂了五個球季，他們又再度的打出了近六成的勝率，但與2011年在國聯西區封王不同的地方是，本季在他們面前有一座巨大的道奇高牆正在擋著他們。正所謂敵人氣燄強大時，不能力拚只能智取，因此本季的響尾蛇既然在分區封王方面有著一定的難度，那就努力朝著外卡方面前進吧，以「猛蛇軍團」與洛磯山目前在國聯外卡遙遙領先後方的球隊高達五場以上的勝差來看，只要不發生連敗，響尾蛇是很有機會以外卡的身份再次嚐到睽違5年的季後賽。

本場比賽雙方的先發投手分別是艾歷伍德（Alex Wood）與「Z魔神」葛倫基（Zack Greinke），從投手及球隊的戰績上來看，道奇確實有讓分給響尾蛇的實力，但我們千萬別忘了，葛倫基是響尾蛇的王牌投手，我認為這場比賽響尾蛇在有主場球迷的加持，和球隊一哥的護航之下，肯定可以拿下這場比賽的勝利，因此本場比賽看好響尾蛇獲勝。

本場推薦：響尾蛇不讓分過盤

(中時電子報)