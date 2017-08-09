九寨溝強震 安以軒成都工作一度失聯

九寨溝地震，安以軒成都工作報平安。(圖／本報系資料照)

四川九寨溝8日晚間發生規模7的強震，目前已造成至少9死逾百人傷，人在成都工作的安以軒，凌晨急忙在微博報平安，粉絲也紛紛留言直呼「平安就好」。

安以軒透露，她們工作結束去吃飯，結果吃到尾聲時，同行化妝師才發現有許多未接來電，原來是她老公看到新聞，急忙打電話來確認安全，但因為工作她們關靜音，打了10幾通沒人接，「嚇壞他了」，大家才知道九寨溝發生大地震。

她也趕緊看手機，發現也有家人和朋友的電話關心，她也在微博發文「在成都工作的我們在此和大家報個平安～祈禱所有的人也都能平平安安。」好友張榕容見狀，也留言回應：「平安就好！一切保重！」

(中時電子報)