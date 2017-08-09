日男星出軌稱「太太都知道」 前妻怒告他和五情婦

乙武洋匡承認有5段婚外情，震驚社會。（圖/本報資料照片）

日本知名作家乙武洋匡天生沒有四肢，不過天性樂觀的他未因此失志，反而藉著出版自傳《五體不滿足》激勵人心，不過去年爆出偷吃多女重創形象，最後與妻子以離婚收場，事隔一年多後，前妻決定向乙武洋匡和5個外遇對象控告求償。

乙武洋匡去年3月爆發醜聞，被指與五女搞不倫，不僅背著前妻與一名女子交往多年，甚至跟多人發生一夜情，事後他坦承自己心理有問題，並在官網向妻子和粉絲道歉，當時妻子雖表明自己也有責任，不過最後仍以離婚收場，根據日本平媒報導，前妻對於乙武洋匡將偷吃行徑，自我解讀成「老婆早就知道我外遇」相當不滿，而且私下也不如表面所說自我反省，因此除了要向前夫要求精神賠償，也將對偷情對象尋求損害賠償，但未透露過多細節。

(中時電子報)