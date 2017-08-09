馬英九圖利趙少康15億？10年未收中廣租金
2014年就簽結的中廣案，北檢近期重啟調查。據了解檢方掌握突破案情的線索是，中廣董事長趙少康聲稱只買媒體部分、並未買中廣資產，但10年來卻免費使用中廣大樓，甚至出租，初步估計，國民黨至少短收15億元。
因律師周武榮、黨產會告發，北檢重啟調查中廣交易案，8月3日已約談中廣董事長趙少康等9人，國民黨前行管會主委張哲琛、中投前總經理汪海清，疑涉背信罪嫌，訊後已遭限制住居、出境及出海。而北檢不排除最快8月底前傳馬英九到案。
2006年國民黨以57億出售中廣給趙少康，及趙旗下的好聽、悅悅、播音員、廣播人等4家公司。趙少康只花10億買下含流行網等8個頻道的廣播，另47億元土地資產，由旗下4公司合簽55億本票連帶負責，約定處分房地產後歸還國民黨。
據鏡週刊報導，北檢調查發現，趙少康口口聲聲強調只買廣播事業，中廣龐大資產還是國民黨的，沒有賤賣問題，但矛盾是，趙少康入主中廣後，卻免費使用中廣松江大樓等房地，並將林森大樓出租。
知情人士透露，10餘年來，國民黨短少租金收入粗估達15億元，黨產主要負責人也均未積極催收，明顯損及國民黨利益，這將是北檢追查中廣案重要破口，也是這宗交易案是否涉及背信罪的重要關鍵。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。