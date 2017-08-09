馬英九圖利趙少康15億？10年未收中廣租金

中廣董事長趙少康3日因中廣案赴北檢作證，強調自己坦蕩蕩。（報系資料照 蕭博文攝）

北檢重啟調查中廣案，前總統府副秘書長羅智強認為，根本就是要把馬英九鬥進監獄。（報系資料照 趙雙傑攝）

2014年就簽結的中廣案，北檢近期重啟調查。據了解檢方掌握突破案情的線索是，中廣董事長趙少康聲稱只買媒體部分、並未買中廣資產，但10年來卻免費使用中廣大樓，甚至出租，初步估計，國民黨至少短收15億元。

因律師周武榮、黨產會告發，北檢重啟調查中廣交易案，8月3日已約談中廣董事長趙少康等9人，國民黨前行管會主委張哲琛、中投前總經理汪海清，疑涉背信罪嫌，訊後已遭限制住居、出境及出海。而北檢不排除最快8月底前傳馬英九到案。

2006年國民黨以57億出售中廣給趙少康，及趙旗下的好聽、悅悅、播音員、廣播人等4家公司。趙少康只花10億買下含流行網等8個頻道的廣播，另47億元土地資產，由旗下4公司合簽55億本票連帶負責，約定處分房地產後歸還國民黨。

據鏡週刊報導，北檢調查發現，趙少康口口聲聲強調只買廣播事業，中廣龐大資產還是國民黨的，沒有賤賣問題，但矛盾是，趙少康入主中廣後，卻免費使用中廣松江大樓等房地，並將林森大樓出租。

知情人士透露，10餘年來，國民黨短少租金收入粗估達15億元，黨產主要負責人也均未積極催收，明顯損及國民黨利益，這將是北檢追查中廣案重要破口，也是這宗交易案是否涉及背信罪的重要關鍵。

(中時電子報)