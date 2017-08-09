竹南廣源紙廠深夜大火 200坪廠房燒毀

苗栗縣竹南鎮佔地2000坪的廣源造紙廠，凌晨3點許驚傳火警，造紙機及周邊約200坪全面燃燒，大批消防人員趕往現場搶救，約1小時後將火勢撲滅，無人傷亡。

廣源造紙廠負責人謝廣源趕到廠方了解，證實起火處疑似是生產線的抄紙機，所幸火勢未波及倉庫成品和原料。

謝廣源說，起火時廠內有5名員工正在作業，員工發現火花引燃抄紙機的機油、紙屑時試圖滅火，但造紙機台有帆布、毛毯等零件，火勢無法控制，員工第一時間撤離現場，損失仍待廠方統計。

(中時)