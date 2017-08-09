又震！新疆發生規模6.6地震　多處強烈有感

新疆博爾塔拉州精河縣附近地震。（圖/中國地震台網）

中國新疆博爾塔拉州精河縣附近今日上午7時27分發生規模芮氏規模6.6地震，震源深度11公里，多處感受到強烈晃動。

據中國地震台網系統顯示，最初測得芮氏規模6.1，其後修正為6.6，震央附近5公里沒有村莊分布，20公里內沒有鄉鎮分布。

8日晚間中國四川阿壩州九寨溝縣也發生規模7的地震，當地著名景點九寨溝自然景區正值旅遊旺季，目前已釀成9人死亡、164人受傷。

(中時電子報)