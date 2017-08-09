經歷喪夫家變 寒舍董座賴英里拚飯店女王

寒舍餐旅董事長賴英里（中）。(資料照,鄧博仁攝)

寒舍餐旅董事長賴英里接手董座後經歷人生重大起伏，先是去年初丈夫寒舍創辦人蔡辰洋驟逝，又遇到蔡辰洋么兒蔡伯璽出面爭產。現在的賴英里已走出陰霾，從美女貴婦變身女強人，她將率領全新品牌「寒沐」進軍宜蘭礁溪。

據《鏡周刊》報導，賴英里日前一身俐落打扮，在8月起試營運的全新礁溪「寒沐行館」裡接受訪問，其造型打扮以有別於以往「長笛公主」形象。現在的賴英里將扛起年營收逾40億元的寒舍餐旅集團。

賴英里前年12月中，從小叔蔡辰威手中接掌寒舍董座，不到1個月，丈夫蔡辰洋就突因心肌梗塞驟逝，面對這一年多來的風雨，賴英里坦言壓力不小，因為以前應酬都是蔡辰洋出席，現在事情突然變很多，過去陪他的時間得拿來做更多的事，「只能笑笑地說，不然怎麼辦？」

除了經歷丈夫蔡辰洋驟逝，賴英里的蔡辰洋么兒蔡伯璽選在寒舍上市典禮後，發聲明強調自己是蔡辰洋唯一的繼承人。對此，賴英里表示，蔡伯璽已是成年人，這是他個人決定，也是他個人的事。賴英里表示，現在已經沒事，蔡伯璽還是會出席家族聚會，她也強調沒有爭產問題，家族內部沒有因此發生任何爭執。

走出喪夫家變陰霾，賴英里逆勢拚飯店女王。賴英里把過去的表演經驗和藝術涵養，活用在經營飯店上。這次殺進礁溪市場，賴英里更是引進寒舍向來擅長的藝術、美學，親自挑選三百件藝術品，以「淡然寧靜」為主軸規畫。賴英里說挑藝術品花最多時間，題材不能太詭異，還要注重安全性，「找到適合擺設的藝術品真是緣分」。

面對觀光業蕭條，賴英里掌舵的寒舍餐旅集團卻逆勢搶進宜蘭，在強敵環伺下，賴英里卻相當看好礁溪的潛力，她有信心能在一片寒冬中，帶領寒舍殺出重圍。

(中時電子報)