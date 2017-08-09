經歷喪夫家變 寒舍董座賴英里拚飯店女王
寒舍餐旅董事長賴英里接手董座後經歷人生重大起伏，先是去年初丈夫寒舍創辦人蔡辰洋驟逝，又遇到蔡辰洋么兒蔡伯璽出面爭產。現在的賴英里已走出陰霾，從美女貴婦變身女強人，她將率領全新品牌「寒沐」進軍宜蘭礁溪。
據《鏡周刊》報導，賴英里日前一身俐落打扮，在8月起試營運的全新礁溪「寒沐行館」裡接受訪問，其造型打扮以有別於以往「長笛公主」形象。現在的賴英里將扛起年營收逾40億元的寒舍餐旅集團。
賴英里前年12月中，從小叔蔡辰威手中接掌寒舍董座，不到1個月，丈夫蔡辰洋就突因心肌梗塞驟逝，面對這一年多來的風雨，賴英里坦言壓力不小，因為以前應酬都是蔡辰洋出席，現在事情突然變很多，過去陪他的時間得拿來做更多的事，「只能笑笑地說，不然怎麼辦？」
除了經歷丈夫蔡辰洋驟逝，賴英里的蔡辰洋么兒蔡伯璽選在寒舍上市典禮後，發聲明強調自己是蔡辰洋唯一的繼承人。對此，賴英里表示，蔡伯璽已是成年人，這是他個人決定，也是他個人的事。賴英里表示，現在已經沒事，蔡伯璽還是會出席家族聚會，她也強調沒有爭產問題，家族內部沒有因此發生任何爭執。
走出喪夫家變陰霾，賴英里逆勢拚飯店女王。賴英里把過去的表演經驗和藝術涵養，活用在經營飯店上。這次殺進礁溪市場，賴英里更是引進寒舍向來擅長的藝術、美學，親自挑選三百件藝術品，以「淡然寧靜」為主軸規畫。賴英里說挑藝術品花最多時間，題材不能太詭異，還要注重安全性，「找到適合擺設的藝術品真是緣分」。
面對觀光業蕭條，賴英里掌舵的寒舍餐旅集團卻逆勢搶進宜蘭，在強敵環伺下，賴英里卻相當看好礁溪的潛力，她有信心能在一片寒冬中，帶領寒舍殺出重圍。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。