民進黨部竊案 國安單位追查誰指使趙準基
涉嫌偷民進黨部黨工9萬元財物的韓國籍男子趙準基，觸動台灣敏覺神經，警方出動數百警力圍捕逮獲。為何趙準基獨挑民進黨中央黨部所在大樓犯案？成為國安單位亟欲釐清之處。
據鏡週刊報導，一高階警官透露：遭竊9萬多元的是民進黨政策部門一位賴姓副執行長，但黨部高層擔心的是機密文件有無外洩？因為「怕有幕僚私藏機密文件，丟了也不敢說，才會如此緊張。」
外界最關切嫌犯趙準基的動機，他沒來過台灣，為何選到地點敏感的民進黨黨部行竊。國安單位最憂心是趙準基行竊有無他人指使？因為附近商辦大樓林立，為何會獨獨挑上民進黨中央黨部所在的大樓犯案？行竊過程僅短短幾分鐘，似乎目標早設定，偷錢恐是順手牽羊，趙準基到底還做了什麼，國安單位亟欲釐清。
(中時電子報)
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