台獨要做好犧牲準備 葉望輝：別寄望美國相挺

葉望輝。（報系資料照 鄭任南攝）

美國共和黨愛達荷州主席葉望輝日前出席北美洲台灣人教授協會年會，被問及台獨問題時表示，若台灣做好台獨的各項準備，且人民有共同決心，他會尊重這個選擇，但台灣人不要寄望美國出面相挺。

北美洲台灣人教授協會年會在美國芝加哥舉行，根據《世界日報》報導，期間葉望輝談及台獨議題時表示，台灣人民必須支持這個選項，且做好武力衝擊及犧牲的準備，若一切答案明朗肯定，他會尊重台灣人民的選擇，但美國勢必不會伸出援手。

期間一名與會者提問「台灣可不可能作為美國第51州？」，葉望輝堅定表示，台灣地處太平洋遙遠小島，這是不可能發生的情況。葉望輝建議台灣應採取「逆向思考」策略，「不要一直想要攻進美國最高權力的頂尖中心」，要懂得變通，改從各州分別進軍，想贏得美國人的心，不是從「川普國王」下手，而是要在人民上下功夫。

(中時電子報)