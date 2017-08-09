兩總統陷吹冷氣泥淖 黃暐瀚：這台灣多可笑

前總統馬英九(左)、總統蔡英文(右)都曾在敏感時刻陷入「吹冷氣」風波。（中時電子報資料照,黃世麒、王爵暐攝／合成）

總統蔡英文日前PO出自己在電視機前觀看球賽的照片，替台灣小將們打氣。(擷取自蔡英文臉書)

總統蔡英文日前PO出替U12世界盃少棒賽中華小將們加油的照片，照片中蔡英文穿著長袖，被網友酸是否冷氣開很大。對此，資深媒體人黃暐瀚指出，馬前總統曾在即將調漲電價時，說他在總統府的辦公室還沒開過冷氣，當時被民進黨立委挖出影片打臉。黃暐瀚感嘆，一個是要調漲電價的總統，一個則是主張廢核，兩位總統都陷入「吹冷氣」的泥淖無法自拔，這樣的台灣多可笑啊？

黃暐瀚指出，蔡英文已經不是第一次這樣「拉背、側拍、吹冷氣」了。他說2014年7月，蔡英文總統在她的臉書上，貼了一張「拉背」看電視轉播世界盃足球賽的照片，並寫道：「在這個高溫悶熱的夏季裡，世足賽振奮了人們煩躁的心。」不料網友卻諷刺表示「這麼熱的夏天，穿外套看電視？啊冷氣是有多強啊？」事後，那家餐廳的老闆娘還出面澄清，稱小英當天穿的是「長袖白襯衫」不是「外套」。

黃暐瀚說現在正值全台大缺電，政院要求全國各機關午後關冷氣共體時艱的敏感時刻，總統幕僚什麼不好拍，偏偏去拍一張總統穿著長袖、拉背看電視的照片，「這不是『明知山有虎、偏往虎山行』又是什麼？」

黃暐瀚提及，2012年，當時正值台灣將調漲電價的時刻，馬前總統當時表示「到現在為止，我在總統府的辦公室還沒有開過冷氣。」不過卻被民進黨立委陳其邁找出2009年，馬英九親自拍攝的「總統辦公室導覽」影片，影片中辦公室裡的空調設備明顯亮著綠燈。事後，馬前總統的幕僚多次與媒體溝通解釋，強調馬前總統是指「2012」年到現在還沒開過，不是2009年。

「一個是要調漲電價的總統，一個則是主張廢核，呼籲全民省電的總統，兩位總統，都陷入『吹冷氣』的泥淖無法自拔，這樣的台灣，多可笑啊？」黃暐瀚說總統該做的事，是解決國家的問題，並帶領國家到更好的地方去。他說當大家都有電可用，不用再被迫中午關冷氣的時候，還有誰管你是不是穿著長袖吹冷氣？

(中時電子報)