不換林全了？傳綠將拱賴清德選新北

台南市長賴清德被看好是蔡英文的繼任者。(本報系資料)

近月以來，台南市長賴清德將接閣揆的傳言鬧得沸騰。現有消息指出，總統蔡英文沒有在九月換人的打算，反倒是可能徵召賴清德去選新北市長，賴的動向牽一髮而動全身。

據《壹週刊》報導，賴清德組閣的傳聞起於六月，各方拱賴勢力打著自己的算盤，都希望賴組閣的時間能在九月。然而，九月也將召開民進黨全代會，屆時將通過關於2018年地方首長選舉的相關決議，其中最重要的是「非民進黨執政縣市由黨主席徵召人選」之條款。

以目前狀況而言，民進黨內已拋出風向球，除非能有其他聲勢更強的人浮現，否則賴清德將被逼著承擔選新北市長的責任。也就是說，九月全代會通過的條款將是綁住賴的「緊箍咒」。

為什麼非賴清德不可呢？由於民進黨把蔡英文2020年連任當成黨的最高目標，這就非常需要賴的抬轎；而且新北市是大票倉，民進黨能否先行拿下，關係到未來總統選情，能擔當先鋒大將的只有「賴神」！

然而，進一步思考賴清德的明天，他若想問鼎2024年的總統大位，新北市長之位反而是塊絆腳石，因為他將來勢必考慮是否連任的問題，如果繼續連任則要錯過總統大選；不然只能跟朱立倫一樣帶職參選，這也將面對「做好、做滿」的誠信質疑。

(中時電子報)