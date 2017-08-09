台灣UCC咖啡公司設廠斗六工業區 今早動土

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台灣UCC咖啡公司設廠斗六工業區，今天上午將舉行動土典禮，預計108年1月營運，提供約80個就業機會。

建設處長蘇孔志表示，雲林縣近年來招商有成，義美食品公司已於105年12月12日舉行動土典禮，投資約新台幣10億元經費，在斗六工業區興建豆奶、鮮奶廠，未來將規劃觀光工廠，預定107年6月開始營運。

另外還有日商信越電子材料公司將投資約新台幣15億元經費，目前廠房正興建中，預定107年11月試車營運。

他表示，雲林縣工業用地取得成本較低、基礎建設完備、人文條件優越，水力與電力充足且有產業群聚效果。

(中時)