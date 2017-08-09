李明賢：民進黨真把國家當自己家

退輔會主委李翔宙。(資料照，劉宗龍攝)

由退輔會出資的榮民榮眷基金會，前天在網站上，列出榮民代表的陳俊生當選董事長的資訊。就外界來看，以為官方已決定「和解」，昨舉行改選後第一次董事會，但13席董事，但退輔會、國防部、行政院等8席官方代表卻集體缺席。國民黨文傳會副主委李明賢質疑「這就是民進黨式的民主？還是國家就是民進黨的家？」

李明賢表示退輔會先發生官方代表董事「跑票」慘遭打臉的糗事，想不到後來還傳出退輔會主委李翔宙前往勸退合法當選的新任董事長，難道民進黨真的把國家都當自己的家嗎？

在裁判、主辦單位都是自己人的情況，比輸了比賽，現在竟然想直接翻桌甩賴不認帳，原來民主進步黨主政下所舉辦的選舉可以這樣搞喔？還真是民主又進步的一個創舉！

李明賢怒批鴨霸成性的民進黨會不會翻臉不認帳後，請顧立雄出馬把退輔會成立的「榮民榮眷基金會」直接打成國民黨的附隨組織，為自己的無賴做一個合理的解套？質疑「這就是民進黨式的民主?還是國家就是民進黨的家？」

(中時電子報)