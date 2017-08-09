新加坡必玩景點有哪些？新航空姐用飛安影片告訴你

新加坡航空最新飛安影片

新加坡濱海灣花園打造18顆25米至50米高擎天樹，遼闊視野可遠眺海灣及城市天際線。(圖/簡怡欣攝)

新加坡日前獲選旅遊雜誌《孤獨星球》評為2017亞洲10大最佳旅遊景點，而新加坡又有哪些必玩景點？新加坡航空近日曝光最新的機上安全影片，帶領觀眾跳脫傳統的機艙空間，由新航空姐帶領旅客一起踏上旅途，漫步遊歷新加坡風情魅力。

新航與新加坡旅遊局合作，藉此推動入境新加坡或過境新加坡的旅遊，並向全球觀眾展現這個城市國家之美。在影片中，觀眾跟隨著新航空姐的腳步前往熟悉的新加坡地標，例如駁船碼頭、娘惹文化博物館、河川生態園、哈芝巷、水上探險樂園TM、亨德森波浪橋、首都劇院和濱海灣花園。

且在每個地點，新航空姐邂逅不同人物、參與各式活動，以創意方式示範機上安全須知。新加坡航空銷售與行銷資深副總裁查貝爾威爾森(Campbell Wilson)表示，與過去採用的較傳統方式相較，全新的機上安全影片更能吸引乘客，有效地呈現機上安全須知。同時，這影片向全球觀眾自豪地展現了新航總部新加坡廣受歡迎的景點。

新加坡旅遊局助理局長馮素玲(Lynette Pang)指出，新航的全新機上安全影片將新加坡充滿活力的文化和景點結合機上安全須知，提供溫暖又清新的感受，不僅能吸引數百萬的新航旅客在留意最新機上安全資訊的同時，也能發掘新加坡旅遊的無限可能。新的機上安全影片將自今年年底開始在新航航班上播放。

(中時電子報)