勸手機別放口袋！尪驕傲回應 隋棠賞愛的白眼
名模隋棠與老公Tony婚後育有兒子「Max」與女兒「Lucy」，夫妻湊得「好」字，家庭生活幸福，樂於分享育兒生活的隋棠，時常提到一對子女的成長點滴，而昨適逢父親節，隋棠也發文提到老公，透露常提醒Tony少把手機放口袋，不過卻得到老公驕傲妙回，讓隋棠忍不住翻他一個「愛的白眼」。
談到老公，隋棠稱Tony是驕傲的爸爸，例如她提醒Tony少把手機放口袋，不過老公卻開玩笑說：「我們生了兩個美麗的孩子，或許一點手機輻射是不錯的呦」，讓隋棠忍不住翻他一個愛的白眼，不過提到Tony，隋棠更是大讚忙碌的他，卻從沒缺席兄妹任何一次產檢。
平時Tony處理愛犬大便時，都要戴手套再墊上超厚衛生紙加塑膠袋，現在可以徒手幫寶寶清洗「連自己甲縫中的便便都可以洗乾淨，雖然從頭哀嚎到尾。」隋棠感謝老公付出「謝謝生活裡有你和我一起胼手胝足面對種種育兒難題」，字裡行間更是滿滿的愛意。
(中時電子報)
關鍵字：隋棠
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。