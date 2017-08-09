勸手機別放口袋！尪驕傲回應 隋棠賞愛的白眼

隋棠樂於分享育兒生活，昨適逢父親節，隋棠也發文提到老公放閃。（圖／本報系資料照片）

名模隋棠與老公Tony婚後育有兒子「Max」與女兒「Lucy」，夫妻湊得「好」字，家庭生活幸福，樂於分享育兒生活的隋棠，時常提到一對子女的成長點滴，而昨適逢父親節，隋棠也發文提到老公，透露常提醒Tony少把手機放口袋，不過卻得到老公驕傲妙回，讓隋棠忍不住翻他一個「愛的白眼」。

談到老公，隋棠稱Tony是驕傲的爸爸，例如她提醒Tony少把手機放口袋，不過老公卻開玩笑說：「我們生了兩個美麗的孩子，或許一點手機輻射是不錯的呦」，讓隋棠忍不住翻他一個愛的白眼，不過提到Tony，隋棠更是大讚忙碌的他，卻從沒缺席兄妹任何一次產檢。

平時Tony處理愛犬大便時，都要戴手套再墊上超厚衛生紙加塑膠袋，現在可以徒手幫寶寶清洗「連自己甲縫中的便便都可以洗乾淨，雖然從頭哀嚎到尾。」隋棠感謝老公付出「謝謝生活裡有你和我一起胼手胝足面對種種育兒難題」，字裡行間更是滿滿的愛意。

(中時電子報)