九寨溝強震 國台辦：目前無台胞傷亡受困

大陸四川九寨溝8日晚發生七級強震，國台辦9日上午表示，截至9日上午八時許，沒有台灣同胞傷亡受困的報告。

國台辦發言人馬曉光9日上午八時許表示，四川九寨溝縣發生強烈地震後，國台辦、海協會連夜啟動應急機制，向四川省台辦核實有無台胞傷亡受困情況，四川省台辦就相關工作迅速做出部署，予以落實，截至目前，沒有台灣同胞傷亡受困的報告。

(旺報)