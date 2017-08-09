失竊的U12宣傳大使公仔尋獲

2017第四屆U12世界盃少棒錦標賽，請來世界知名的「花生米（PEANUTS）」卡通主角Snoopy及查理布朗等6座約1人高的公仔，共同擔任宣傳大使，吸引大批球迷爭相拍照。沒想到，比賽才剛結束，主辦單位昨天赫然發現Snoopy與查理布朗不翼而飛，僅剩4座公仔。管轄的台南市警六分局昨天傍晚5點多獲報後，漏夜偵辦時，沒想到，今天上午8點多，有民眾在南門路體育場附近花圃，發現有這2座公仔，外表完好並未遭破壞。

同一時間，主辦單位也在U12官網發出協尋消息，並以黑白照片呈現，希望帶走公仔的民眾盡速送回台南棒球場，也請求民眾一旦發現Snoopy、查理布朗公仔的蹤跡，能提供相關線索以利破案。

據查，這6座大型公仔都是玻璃纖維材質，U12比賽前在台南市政府大廳亮相時，曾吸引大批民眾拍照；比賽期間作為主球場造景時，也深受球迷的喜愛。

(中時)