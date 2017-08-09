2018宜蘭大選 江聰淵：一例一休、農業政策影響選情

下屆宜蘭縣長大選白熱化，有意更上一層樓的宜蘭市長江聰淵今接受廣播專訪表示，基層對於一例一休、農業政策不滿意，加上勞工、農民長期支持民進黨，這一階段對民進黨失去信心，屆時恐影響選情。

民進黨內有意問鼎宜蘭縣長大位者，包括江聰淵、現任立委陳歐珀、冬山鄉長謝燦輝等人；因角逐者眾，宜蘭縣黨部盼提早整合人選，以防內耗失江山。

談及中央、地方施政影響，林聰淵表示，整體必須共同承擔，最重要的是完成整合（縣長參選人），並向選民交待各項中央、地方推動的政策，找回對民進黨的信任。

江聰淵也指出，一例一休一定要修法，如果一個政策資方、勞方都反對，就是要檢討。他尊重當初立法原由是要落實周休二日，但亦可在母法不動，用其他配套調整，例如增加加班時數。

被問及綠營宜蘭縣選舉不樂觀一事，江聰淵也說，宜蘭是民主聖地，有輸不起的壓力，不論是總統府、中央或地方黨部都要共同承擔。民進黨有一個很好的傳統，候選人將會承擔責任。

他強調，最大的敵人不是國民黨，而是自己的執政，必須及早解決民怨，民怨不解決如何得到支持？

談及黨內整合，江聰淵表示，縣黨部已通知今天下午初步協調初選作業，但是要民調對比、互比，或是有其他方式，今天是第一次溝通。上周亦曾找體育署長林德福、農田水利會長談過，但他們在這一階段尚無意願。

江聰淵說，宜蘭縣有一貫性，每次選舉作業都會跑在中央黨部、全國前面，如果依照一般期程，高雄市、台南市可能明年3月才提名，但縣黨部希望今年就把縣長、縣議員、村里長、代表等佈局完成，才有「母雞帶小雞」效應。

(中時)