勞森、莫提尤納斯 轉戰中國CBA
還記得前金塊當家控衛勞森(Ty Lawson)嗎？上季效力國王的他，將和莫提尤納斯(Donatas Motiejunas)，一起轉戰中國大陸CBA，兩人都加盟山東高速隊，也是繼火箭時期後，再度當隊友。
29歲的勞森，2013到14賽季在金塊隊繳出場均17.6分、8.8次助攻，寫下生涯最佳。但因為酗酒、酒駕累犯問題，常上媒體版面，讓球團相當頭痛。勞森進山東高速後，薪水加激勵獎金，約有300萬美元(約9060萬新台幣)。
立陶宛籍的7呎(約213公分)長人莫提尤納斯，有出色的內線腳步和外線投籃能力。去年底有機會效力籃網，但與火箭的合約紛擾不斷，最後轉戰鵜鶘，出賽34場全替補，場均4.4分、3籃板。
(中時電子報)
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