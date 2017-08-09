四川九寨溝地震傷亡 人民日報：12死175傷
據大陸官媒《人民日報》報導，今天(9)早上8時10分，九寨溝地震死亡人數增至12人（新增3人身份暫不明確），受傷175人（重傷28人）。
據大陸官媒《新華社》報導，目前，九寨溝縣交通部門已投入14台裝載機、10輛小車、2輛運料車、90名工作人員開展道路搶險工作，同時出動醫務人員310人、救護車輛47車次開展受傷人員救治工作，組織縣武裝部、民政、公安、消防、通訊、電力等各方救援力量1200餘人、大型機械90餘台，積極開展搶險救援工作。
報導稱，當地積極做好遊客疏散和安撫工作，對在應急疏散避難所的遊客做好禦寒和生活必需品發放。截至目前，共疏散遊客31500人到安全地帶。組織旅行社大巴和自駕車輛有序駛離九寨溝，對乘坐交通班車進入九寨溝的遊客安排車輛于8月9日清晨駛離九寨溝。
報導稱，在縣城、雙河鄉設立諮詢點並派出諮詢服務人員到賓館、鄉村客棧、街道等地提供轉移路線和抗震自救知識相關諮詢服務，在漳紮鎮、喜來登國際大酒店、月亮灣設立緊急避難場所，派駐諮詢服務人員對遊客提供轉移路線和抗震自救知識相關諮詢服務。
在物資保障方面，目前全縣所有日常生活用品能夠正常保供，相關超市正在積極組織補充貨源。
(中時)
關鍵字：九寨溝地震
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