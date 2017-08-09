靠自己回不去 美軍貨輪撞壞神盾艦9月拖回國維修

神盾艦費茲傑羅號被撞後，右舷艦橋下被撞出一個大洞，毀損嚴重。(圖/美聯社)

美軍神盾驅逐艦費茲傑羅號6月和菲律賓籍貨輪在日本外海相撞，神盾艦水線下被撞出大洞，導致艙內進水、船艦險沉，也導致艦上美軍3傷7死的慘劇，近日美國海軍表示，最快將會在9月把神盾驅逐艦費茲羅傑號拖回美國維修。

據《路透》報導，美國海軍在8日宣布，費茲羅傑號（USS Fitzgerald）將在9月被拖回美國，但也可能會比9月更晚。美國海軍目前計畫室找來商用重吊傳來將神盾艦帶回美國，根據合約上顯示這個航程最遠可能會是美國海軍位於東岸緬因州的基地。

美國神盾驅逐艦費茲傑羅號因相撞意外導致水線之下破了一個大洞，導致船艦浸水差點沉沒，日前船艦終於在進行完抽水及初步補修後拖上行橫須賀港的乾塢，也曝光了這個大破洞必須用長寬各6公尺的大鋼板暫時遮擋，才能防海水再灌入，這個嚴重的毀損也意味著費茲羅號的喪失了自身航行能力。

費茲羅傑號6月17日凌晨在日本外海和菲籍貨輪ACX CRYSTAL號相撞後，外界盛傳費茲傑羅號是由日本海上自衛隊的船隻拖回橫須賀港，但是事後美軍表示，當時費茲羅傑號靠自身動力，以3節的速度開回港口。

這起神盾艦的意外是美軍自2000年科爾號驅逐艦（（USS Cole）在葉門亞丁港遭遇基地組織以自殺炸彈小艇襲擊，造成17死39傷、艦身嚴重受損的慘劇後，最大的海軍傷亡意外。

目前據駐日美軍官員透露，初步估計神盾艦維修費用雖尚未定案，但恐將上看5億美元（約151.5億台幣）。另外，雖然目前意外調查仍在進行，尚未釐清美軍及菲籍貨輪的責任，但未來結果出爐後，肇事方還須賠償7名罹難海軍將近新台幣50億元的賠償費。

(中時電子報)