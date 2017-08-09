E奶主播陪吃王文洋被甩 「交大仔仔」男友回應了

蔡尚樺傳被甩，男友發文力挺。(圖／翻攝自易鼐恩臉書)

E奶主播蔡尚樺因參加王文洋飯局，傳出兩人交情匪淺，隨之正牌男友「交大仔仔」易鼐恩也曝光，不過現卻爆出，男友看到報導後震怒，向她提出分手。

據《鏡周刊》報導，有知情人透露，蔡尚樺當天本來不在王文洋旁邊，但她一步步靠近，最後成功坐在他旁邊，男友為此相當震怒，加上兩人多年遠距離戀愛，感情早已變淡，向她提出分手，據悉，蔡尚樺與男友交往，遭到母親反對，因為覺得男方沒什麼錢，曾逼她們分手。

不過蔡尚樺無奈表示，和男友感情完全沒事，當天飯局還是男友來載她回家，「我們真的很好，而且他人超級好」，她也坦言因為這件事心情受到影響，原本覺得不要做了，是男友鼓勵她繼續做，她也解釋飯局當天晚到，才會恰好和王文洋坐在一起。

而男友易鼐恩稍早也在臉書發文力挺蔡尚樺，誇讚她是最真實最單純善良的人，即使遭到惡意攻擊，也不會去責怪，「如同妳說的，這些事很無聊很沒營養，與其花時間為自己辯解，不如把精力多拿來做對社會有意義的事」，並對她喊話我們永遠都在！

(中時電子報)