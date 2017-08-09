旋轉門變任意門 高孔廉批年改對肥貓政務官放水

海基會前副董事長兼秘書長高孔廉。（報系資料照 陳君碩攝）

公務員年金改革，退休公務員再轉任其他職務者，包括公職、行政法人、政府捐贈之財團法人、轉投資公司以及私校職務者，若薪資超過基本工資者，將依法停領月退休金。前海基會副董事長高孔廉批評，年改這項修法，只限制一部分的機構單位，對於真正的肥貓，完全沒有限制，譬如在私人企業擔任獨董，年薪高達千萬以上，卻不在限制範圍，這就是現在政府所謂的「公平正義」？

高孔廉在臉書批評，民進黨政府所謂的「公平正義」，根本是倒向權勢的。年金改革修法之一，是規定退休軍公敎不得兼職，也不可在私校任教。但是邏輯錯亂，所謂兼職只限制一部分的機構單位，對於真正的肥貓，完全沒有限制。

例如院長在私人企業擔任獨董，年薪高達千萬以上，卻不在限制範圍。教師所得跟獨董所得，孰多孰少？高孔廉說，真正有心管控，方法很簡單，只要看他所得稅申報資料，超過退休所得者，即予限制或課徴額外所得稅。

但是政府不此之圖，還要放寬退休政務官的「旋轉門」，變成「任意門」。不僅不管其高額所得，而且還可能在政務官任內放水，以便退休後轉職。

高孔廉指出，本來退休金是要在公職服務一定年資以上才能領。可是在上次政黨輪替後，卻不管服務多久的政務官都能領。

總之，受到年改影響的都是中低階層的弱者，對於高層的政務官則是放水。難道這就是「公平正義」？

(中時電子報)