提醒柯P與綠營 姚立明：不要小看國民黨

姚立明(右)表示不要輕敵、小看國民黨。（中時資料照，趙雙傑攝）

國民黨誓言要贏回2018台北市長寶座，但內部傳出有高達18人可能角逐台北市長之位。而且名單還在增加中，也顯示藍營人才濟濟。昨天姚立明，昔為柯文哲競選總幹事，對柯文哲與民進黨呼籲，不要以為這些人沒競爭力，絕不要小看國民黨在台北市的力量！

根據《聯合報》報導，姚立明在政論節目上表示，上次選舉時柯P是素人，但經過4年，每個地方都會被攻擊、檢驗。而民進黨以為只要禮讓就可以打遍天下無敵手，姚立明提醒綠營「不要輕敵」。

另外，姚立明認為，國民黨只要提出一個比較沒有包袱、清新的年輕人，那五五波的局面就非常明顯。

(中時電子報)