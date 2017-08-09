四川九寨溝地震 習近平李克強要求全力搶救
針對四川阿壩州九寨溝縣8日晚間發生7.0級地震，造成9人死亡、164人受傷。大陸國家主席習近平要求迅速組織力量救災，全力以赴搶救傷患，最大限度減少人員傷亡；大陸國務院總理李克強則作出批示，要求抓緊核實災情，妥善轉移安置受災群眾。加強震情監測，防範次生災害。
據大陸官媒《新華社》報導，地震發生後，大陸國家主席習近平高度重視，立即作出重要指示，要求抓緊瞭解核實九寨溝7.0級地震災情，迅速組織力量救災，全力以赴搶救傷患，疏散安置好遊客和受災群眾，最大限度減少人員傷亡。目前正值主汛期，又處旅遊旺季，要進一步加強氣象預警和地質監測，密切防範各類災害，切實做好抗災救災工作，盡最大努力保障人民群眾生命財產安全。
報導稱，大陸國務院總理李克強作出批示，要求抓緊核實災情，全力組織搶險救援，最大程度減少人員傷亡，妥善轉移安置受災群眾。加強震情監測，防範次生災害。
報導稱，根據習近平指示和李克強要求，大陸國務院已派出由國家減災委、國務院抗震救災指揮部組成的工作組趕赴現場指導抗震救災工作。四川省委、省政府主要負責同志已趕赴現場開展救援工作。四川省、阿壩州已啟動Ⅰ級地震應急回應。目前，抗震救災各項工作正在緊張有序進行。
(中時)
關鍵字：九寨溝地震
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