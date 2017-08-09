陳彥伯幽會妹 黃敬琳傳新戀情
台北市議員陳彥伯去年9月曾被拍到和國安局官員黃敬琳幽會，引發軒然大波。國安局最後「自清」在7月16日裁撤黃敬琳任職的國安局公關室。而黃敬琳魅力不減，她今年5月底離婚不久，立刻出現新的護花使者，並上演親密接送情。
據鏡週刊報導，新護花使者是曾官拜國安局特勤中心上校組長徐文豪，徐在今年7月初辦理退伍，對與黃敬琳交往等傳聞，徐未否認，但不願多談。
徐文豪年約50歲，已婚，有2名子女，長期擔任國安局特勤中心公關組長。知情人士說，黃敬琳與徐文豪關係曖昧的風聲，在國安局內部早已傳開。黃敬琳、徐文豪兩人今年各傳與原配離婚，交往不再禁忌。徐文豪並未否認與黃敬琳交往，但不願多談，強調：「我已經退伍了，不想做任何回應。」
(中時電子報)
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