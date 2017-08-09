棄山西隊4.5億 比斯利底薪加盟尼克

前鋒比斯利速度和力量兼具，是頭真正的「野獸」。(美聯社資料照)

2008年選秀榜眼、上季效力公鹿的比斯利(Michael Beasley)，放棄CBA山東高速3年1500萬美元(約4.53億新台幣)天價合約，新季決定投入尼克隊懷抱，預計簽下1年210萬美元(約6344萬新台幣)的底薪合約。

28歲的比斯利，上季平均出賽16.7分鐘，可拿到9.3分、3.4籃板，表現不錯。比斯利2014到15年賽季轉戰CBA上海大鯊魚，隔年到山東高速，在明星賽狂轟63分，並獲得例行賽MVP，助球隊殺入季後賽。

比斯利身高206公分(6呎9吋)、體重106公斤，可打大、小前鋒。SBL前球星曾文鼎，與比斯利在上海大鯊魚同隊過，他說，「野獸」林志傑打球快又猛，但比斯利速度更快，也更有力量，可說是頭真正的野獸。

(中時電子報)